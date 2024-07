Pnrr e housing universitario, le strategie su Bari

Nuovi alloggi universitari, una priorità per gli studenti: obiettivo 60mila nuovi posti letto in Italia, 4mila dei quali su Bari. Proprio nel capoluogo individuati due nuovi punti: se ne parla in un convegno svoltosi all’Adisu con le prossime mosse illustrate dal ministero dell’università e della ricerca.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author