Bari: Coppa Italia, da venerdì biglietti per gara con il Parma

Dalle 10.00 di venerdì 4 agosto, nelle rivendite ufficiali sarà possibile acquistare i biglietti per la gara di Coppa Italia in programma al San Nicola tra Bari e Parma sabato 12 agosto alle ore 18.00. Il costo dei tagliandi va dai 12 euro per le curve ai 40 per la tribuna d’onore. Intanto il club prosegue il lavoro del direttore sportivo Ciro Polito sul mercato: nel mirino il portiere brasiliano Brenno e il centrocampista offensivo Edjouma dello Steaua Bucarest.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp