Bari, consigliere comunale Melchiorre si dimette dopo 30 anni

Filippo Melchiorre, senatore di Fratelli d’Italia, si è dimesso da consigliere comunale di Bari dopo quasi 30 anni di presenze consecutive. Ad annunciarlo lo stesso Melchiorre in una lunga lettera indirizzata ai baresi in cui ripercorre le tappe della sua carriera all’interno dell’aula consiliare.

“Dopo quasi 30 anni, a partire da oggi non sono più consigliere comunale – scrive -. Un’affermazione che mi fa venire quasi i brividi. Ho formalmente consegnato agli uffici competenti la mia lettera di dimissioni perché impossibilitato a svolgere questo ruolo così come l’ho esercitato e interpretato in questi lunghi, lunghissimi anni. Gli impegni romani mi allontanano da quel contatto costante e quotidiano con i cittadini, un’azione necessaria per l’esercizio di una carica politico-istituzionale così impegnativa come quella del consigliere comunale”.

Eletto per la prima volta nel 1995 tra le file dell’allora Alleanza Nazionale, è stato posempre riconfermato nelle elezioni successive. E’ stato anche assessore durante la giunta Di Cagno Abbrescia.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp