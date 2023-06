Bari, al Conservatorio arriva ‘Illuminiamo le note’

BARI – La formazione per garantire la totale inclusione e la prevenzione per non sottovalutare segnali che potrebbero diventare patologie più gravi. È quello che garantisce il progetto “Illuminiamo le note” che, dopo aver toccato le città di Monopoli e di Lecce, fa tappa a Bari con la due giorni in cui si garantisce la presenza dell’Unità Mobile Oftalmica dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Puglia, all’interno del Conservatorio “Niccolò Piccinni”. Nel camper sono state effettuate visite a studenti e personale docente e non docente dell’Istituto. Prevenzione, ma anche formazione con sessioni di approfondimento sull’utilizzo del Braille rivolte a docenti, personale tecnico-amministrativo e allievi degli ultimi anni che potranno diventare i tutor degli studenti e delle studentesse con disabilità visiva che hanno intrapreso o vorranno intraprendere il percorso di alta formazione musicale.

