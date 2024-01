Bari, clochard senza vita tra i cespugli della Mater Dei

BARI –L’uomo, che secondo alcune testimonianze da giorni era in zona e sarebbe stato anche supportato dai sanitari della struttura privata, sarebbe morto per cause naturali, forse per il freddo di questa notte. Il 47enne si muoveva con una stampella a causa di un trauma alla gamba destra.

A individuarlo tra i cespugli questa mattina, i ragazzi dell’attiguo liceo scientifico fermi di Bari che avrebbero allertato prima il personale scolastico, poi i carabinieri arrivati sul posto.

