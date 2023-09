Bari-Catanzaro 2-2: la sintesi del match

Bari-Catanzaro 2-2

Reti: 29’pt Koutsoupias (B), 30’pt Sounas (C), 46’pt Verna (C), 12’st Koutspupias (B)

Bari (4-3-2-1): Brenno, Dorval (47’st Achik), Di Cesare (c), Vicari, Frabotta, Koutsoupias (22’st Pucino), Maiello, Acampora (33’st Maita), Sibilli (22’st Diaw), Edjouma (1’st Morachioli), Nasti. Panchina: Farroni, Benali, Bellomo, Zuzek, Akpa-Chukwu, Ricci, Aramu. All. M. Mignani

Catanzaro (4-4-2): Fulignati, Verna, Scognamillo, Pompetti (22’st Ghion), Brighenti (c), Sounas (22’st Brignola), Vandeputte, Biasci (31’st Iemmello), Veroli, Katseris (31’st Miranda), Donnarumma (11’st Stoppa). Panchina: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Pontisso, Ambrosino. All. V. Vivarini

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia). Assistenti: Mauro Vivenzi (Brescia) e Marco Scatrigli (Arezzo). Quarto Ufficiale: Giuseppe Vingo (Pisa). VAR: Daniele Paterna (Teramo). AVAR: Salvatore Longo (Paola).

Ammoniti: Veroli (C), Diaw (B), Ghion (C).

Espulsi: 36’st mister Vivarini (C) per proteste; 38’st doppio giallo a Miranda (C)

Angoli. 2-4 Rec.: 1’pt; 5’st

Note: al 2’st, dopo controllo VAR, negato per fuorigioco rigore al Bari; prima del via osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex Presidente Giorgio Napolitano.

Stadio San Nicola; cielo velato, 28°C, terreno in ottime condizioni; 20.431 spettatori (8.794 abbonati; 1.290 tifosi ospiti)

