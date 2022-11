BARI – Aumenta tutto. Aumenta anche il prezzo dei fiori. Il caro vita e l’inflazione hanno colpito anche le festività dell’Ognissanti e del 2 Novembre. Tantissimi i baresi che si sono riversati in questi giorni nel cimitero del capoluogo pugliese proprio per commemorare i propri cari allestendo le loro tombe con dei fiori. In molti hanno acquistato l’omaggio dai fioristi presenti all’ingresso della struttura comunale che però lamentano un leggero aumento dei prezzi sin dai grossisti. E così l’aumento – a sua volta – si riversa sul prezzo al dettaglio e capita che i fruitori tendano ad acquistare meno. Ma non sempre è così.