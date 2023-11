Bari: bus Amtab vandalizzati ad Halloween, Lacarra ‘Solidarietà ad autisti’

“Apprendo con sconcerto quanto accaduto ieri sera a Bari. Nella sera di Halloween , nonostante controlli e appelli della vigilia, i bus Amtab sono stati oggetto di un vero e proprio attacco da parte di ignoti. Non è concepibile che i mezzi del trasporto pubblico debbano essere danneggiati con lanci di uova e pietre, e che venga messa a rischio l’incolumità di autisti e passeggeri. Questi episodi non possono più essere tollerati. Come istituzioni, insieme alle forze dell’ordine, dobbiamo impegnarci per trovare il modo di evitare che questi episodi, ormai diventati troppo frequenti, si ripetano. Esprimo la mia più sincera solidarietà agli autisti del trasporto pubblico barese, ormai costretti ogni giorno ad andare al lavoro col timore di essere vittima di questo tipo di episodi”. Così il deputato Marco Lacarra commenta gli episodi avvenuto a Bari nella serata di Halloween.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp