Bari 2024, gli alleati replicano al Pd: “Niente primarie, Laforgia in campo”

Bari – Un pezzo di centrosinistra barese scopre ufficialmente le carte sulla scelta del candidato a sindaco di Bari: “Il Movimento 5 Stelle, rafforzato dal successo di Foggia, ripropone il metodo seguito per la scelta della prof.ssa Episcopo, eletta sindaca al primo turno nel capoluogo dauno, puntando ancora una volta su una intesa politica piuttosto che su primarie sgangherate. Uguale proposta viene dall’associazione politica “La Giusta Causa” che chiede di lasciare spazio alla politica e che, spingendosi oltre, e raccogliendo gli endorsement provenienti da ambienti diversi della politica e della società barese, offre alla valutazione comune l’autorevole disponibilità offerta dall’avv. Michele Laforgia”. La nota è firmata da Psi, Verdi, socialdemocratici, Progetto Bari, Bari Bene Comune e “La Giusta Causa”, associazione della quale Laforgia è presidente. “Se questa è la situazione – e lo è certamente – invitiamo tutte le forze che si riconoscono nella coalizione di centro-sinistra a presentarsi al prossimo tavolo, in tempi rapidi e comunque non oltre il 15 novembre, con una propria proposta secca sia in relazione al programma che al candidato, in modo da consentire una valutazione comparata delle differenti opzioni da definire in quella sede, esercitando fino in fondo la funzione e le responsabilità proprie delle forze politiche e delle ragioni della Politica”, è la richiesta che arriva, in vista del tavolo di coalizione, non ancora convocato.

