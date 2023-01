BARI – Albero crolla su un’auto in transito e fortunatamente due feriti lievi. È accaduto nella prima serata a Bari, sul lungomare Vittorio Veneto, in direzione della Fiera del Levante, all’altezza park&ride. Forse il forte vento delle scorse ore ha danneggiato il gusto dell’albero facendo rovinare su un’auto in transito sulla corsia lati mare. Lievi ferite per i due presenti nella vettura. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per mettere in sicurezza l’arteria stradale e i vigili del fuoco per ripristinare il tutto e togliere l’albero dalla carreggiata

