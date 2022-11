Condividi su...

BARI – Anche il quartiere San Paolo di Bari ha la sua Casa della Neogenitorialità, il progetto promosso dall’Assessorato al Welfare in rete con quello del Centro Servizi per le famiglie territoriale e che offre una serie di interventi sperimentali e gratuiti in favore di neogenitori e neonati con un’attenzione specifica alle mamme partorienti sole e in condizione di fragilità socio-economica in rete con i servizi presenti sul territorio. Nella sede di via Marche, la novità assoluta del baby pitstop, un servizio ideato nell’ambito della Settimana mondiale dell’allattamento promossa da Waba – World Alliance for Breastfeeding Action.