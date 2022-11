Condividi su...

BITONTO – Al via la V edizione dell’“Oltre Lirica Music Festival” 2022 Classic & Contemporary, kermesse musicale organizzata dall’associazione “Angeli Eventi”. Il pubblico avrà la possibilità di assistere a Bitonto, per cinque appuntamenti tra novembre e dicembre, a convegni e concerti che avranno come fil rouge la musica in tutte le sue forme, con una aria mitteleuropea: da quella moderna e contemporanea pugliese, all’intramontabile tango di Astor Piazzolla. Esclusiva regionale la presenza dei “Solisti veneti”. Non mancheranno, inoltre, formazioni in arrivo da altri Paesi europei. Agli spettacoli in programma, poi, si aggiungono fuori abbonamento anche due spettacoli, sempre al “Traetta” di Bitonto previsti per il 27 novembre e il 3 dicembre: “Voce d’Angelo”, tributo del celebre soprano Renata Tebaldi nel centenario della nascita e di “Anime sottili”, prima nazionale con il concerto del compositore pluripremiato di musica ebraica Riccardo Joshua Moretti.