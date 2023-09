Bari, Akpa-Chukwu e un debutto storico: è il gol più veloce di un Primavera

BARI – Un debutto che difficilmente sarà dimenticato, qualunque cosa riservi il futuro. Akpa-Chukwu col Pisa ha segnato qualcosa di inedito nella storia del Bari: nessun giocatore biancorosso passato direttamente dalla Primavera (e quindi senza passaggi intermedi da altre società) alla prima squadra era riuscito a segnare al primo tentativo. Nemmeno a grandi talenti o bandiere del calibro di Catalano, Totò Lopez, Ventola, Terracenere o Cassano.

GLI ALTRI BABY PIU’ FAMOSI. Un precedente simile in tal senso lo aveva creato nel lontano 1947/48 Mongelli: squadra in Serie A, prima presenza in biancorosso a San Siro contro l’Inter. Rete inutile dato il 4-1 finale. Ma simile non vuol dire uguale e per due ragioni: all’epoca le formazioni Primavera non esistevano (e la Lallo Madami, a stretto contatto col Bari, era una squadra riserve) e soprattutto il ragazzo aveva già maturato un’esperienza alla Jesina, società marchigiana. La lista dei calciatori provenienti dal vivaio e che sono stati catapultati in prima squadra all’interno della stessa stagione o in quella successiva andando anche a segno nel corso delle stesse è considerevole. Un vero e proprio exploit fu quello di Michele Armenise nel 1981/82, allenatore Catuzzi: quattro reti. Diversi i casi anche negli ultimi venticinque anni: i più famosi quelli di Cassano ed Ennyinaya, che però fecero centro al secondo tentativo: entrambi contro l’Inter, ma gli esordi erano stati rispettivamente con Lecce e Torino. Diversi i giovani lanciati da Regalia nel 72/73 (tra cui Dino Generoso, per anni responsabile del settore giovanile) e Materazzi nel 06/07: in quest’ultimo caso si misero in evidenza Strambelli e Fiorentino (in gol a Verona all’ultima giornata) ed anche Eramo (super-gol al San Paolo contro il Napoli). Ultimo in A Francesco Grandolfo che dopo l’esordio col Palermo fece tripletta contro il Bologna all’ultima giornata del campionato 2010/11. Ultimo esempio Giovanni Mercurio, campionato di Serie C 2020/21: debutto a Catanzaro, rete in casa col Palermo. Adesso gioca nella Cavese, in Serie D.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp