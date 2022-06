Bari, a Massimo Salomone l’onorificenza di “Grande Ufficiale al merito della Repubblica”

BARI – Importante e prestigioso riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per Massimo Donato Salomone, Console del Regno dei Paesi Bassi e segretario generale del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise. Già commendatore O.M.R.I., è stato insignito dell’ onorificenza di Grande Ufficiale dell’”Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, conferitagli su proposta del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Massino Donato Salomone è amministratore delegato della Asco srl, esperto di relazioni internazionali, marketing e di comunicazione, di organizzazione turistica, di eventi e congressi, di logistica, di trattati europei e internazionali,

È stato il Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, a consegnare la pergamena a Massimo Donato Salomone, per essersi adoperato nello svolgimento dei propri compiti sia come imprenditore, sia come console onorario e nel ruolo di coordinatore della sezione turismo di Confindustria Puglia.

Dal mese di gennaio 2020 al 20 luglio 2021 si è molto impegnato, in particolare, per difendere e garantire, nei tavoli istituzionali preposti, il giusto sostegno economico a tutte le aziende turistiche della regione Puglia, sia nel ruolo di “coordinatore del gruppo tecnico turismo di Confindustria Puglia”, sia come “coordinatore del comitato tecnico di lavoro per la ripartenza dei settori delle agenzie di viaggi, dei tour operator e del comparto congressuale”.