Bari 2024, Leccese chiude la campa al mercato del San Paolo

BARI – Non solo la lotta alla povertà ma anche il sindaco della notte e lo spazzino di quartiere. Ha le idee chiare su quello che si potrebbe fare una volta chiuse le urne, Vito Leccese, candidato Pd, Verdi e altre liste che ha deciso di chiudere la sua campagna elettorale tra i quartieri del capoluogo. Ultima tappa, il rione che lo ha accolto per primo, il quartiere San Paolo, in una passeggiata tra i viali del mercato di via De Ribera. Il capo di gabinetto del sindaco Decaro ha spiegato ai cittadini qual è la sua visione della città e lo ha fatto accompagnato dalla candidata al Municipio III, Luisa Verdoscia.

