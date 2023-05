Bandiera Blu: Turco, ‘Complimenti al Comune di Leporano’

«Non si scopre di certo oggi l’immensa bellezza della costa tarantina, ma è pur sempre una giornata storica in quanto per la prima volta viene assegnato alla Marina del Comune di Leporano (TA) il prestigioso riconoscimento della “Bandiera Blu”. Sinonimo, questo, non solo di un’alta qualità delle acque, ma anche di un grande lavoro svolto in questi anni per investire su servizi e sicurezza. Per questo un particolare ringraziamento va al Sindaco di Leporano, Vincenzo Damiano, all’intera giunta comunale e in particolare ai consiglieri comunali del M5S, Filomena Peluso e Rosa Greco, che in sinergia con l’intero territorio hanno raggiunto questo prezioso riconoscimento». Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

