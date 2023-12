Babbo Natale e le Xmas Lights accendono il Natale di Polignano

Bari – Entra nel vivo il “Natale a Polignano. C’era una volta il Natale”. Babbo Natale arriverà in città accolto dai bambini, zampognari e dalla banda. La città, definita da Booking ‘la più accogliente al mondo’, dà calorosamente il benvenuto ai suoi turisti e ai suoi cittadini, i veri protagonisti dell’evento. E non è un caso che proprio a Polignano si erge la statua di Domenico Modugno con le braccia aperte, in un abbraccio rivolto alla sua città d’origine.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp