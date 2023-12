Bari, nove milioni di passeggeri per un 2023 da record

BARI – Nove milioni e oltre. I passeggeri di Aeroporti di Puglia non finiscono qui. L’ultimo mese di questo 2023 è pronto ad accogliere migliaia e migliaia di novi transiti da e per la Puglia, con un incremento che non si registrava da anni. Questo – secondo il numero uno di Adp, Antonio Vasile – è frutto di una strategia che punta a una serie di investimenti su capitale umano e infrastrutture che rendono la nostra regione estremamente interessante per i vettori che vogliono utilizzare gli scali pugliesi. E poi ancora, le previsioni 2024 con Bari e Brindisi pronti ad incrementare il numero dei voli soprattutto con Volotea – e quindi dei passeggeri – e l’aeroporto di Grottaglie che diventerà il primo centro di smontaggio, riuso e riciclo di aeromobili. Intanto per ora dal Wojtyla di Bari si viene e si va, qualcuno per un viaggio di qualche giorno, qualcun altro per destinazioni ben più lontane, complice l’ultimo lungo ponte di questo 2023, quello dell’Immacolata

