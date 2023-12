Bari, l’Irccs stabilizza 24 precari

BARI – Sarà sicuramente un Natale più sereno per i nuovi stabilizzati dell’Irccs Giovanni Paolo II di Bari. Chi dopo 18 mesi, chi dopo due anni, hanno atteso in 24 che questo giorno arrivasse anche per poter avviare nuovi percorsi di vita personali. “Una promessa mantenuta”, sottolinea il presidente Michele Emiliano che ha voluto prendere parte alla firma proprio per dimostrare come la Regione abbia investito nel comparto sanitario e oncologico in particolare. Si tratta di infermieri, informatici, tecnici di laboratorio, tutti giovani e con una ricca esperienza alle spalle.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp