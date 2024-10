Avetrana, domenica 20 ottobre tutti alla “Passeggiata in Rosa”

Domenica 20 ottobre, ad Avetrana si svolgerà la “Passeggiata in Rosa”, un evento organizzato dalla Consulta delle Donne di Avetrana, in collaborazione con figure professionali che hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità per promuovere la salute e la prevenzione.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione, offrendo momenti di riflessione e informazione. L’evento si presenta come un’occasione di impegno e consapevolezza collettiva, ed è aperto a tutti.

Il ritrovo è fissato per le ore 17:00 presso l’Aula Consiliare del Comune, da qui partirà una passeggiata per le principali vie del paese, che si concluderà in Piazza Vittorio Veneto (Piazza Oreste).

Il programma prevede, inoltre , anche momenti di riflessione, il racconto di testimonianze , il confronto con professionisti che forniranno consigli su come prevenire e affrontare diverse patologie, oltre alla possibilità di prenotare screening gratuiti: un’opportunità concreta per incentivare la diagnosi precoce, elemento cruciale nella lotta contro molte malattie.

Un momento particolarmente significativo sarà la preghiera in ricordo di chi ha lottato contro la malattia e di chi ancora continua a combattere. Un gesto simbolico e profondo per unire la comunità in un abbraccio di speranza e sostegno.

La “Passeggiata in Rosa” è un invito rivolto a tutta la cittadinanza, per colorare insieme le strade di Avetrana con il simbolo della prevenzione e della solidarietà. Un messaggio importante: la prevenzione salva vite.

Partecipare significa anche far parte di una comunità che si sostiene e si prende cura del benessere comune.

In caso di condizione meteo avverse, i momenti dedicati alla informazione e prevenzione si svolgeranno presso l’aula consiliare

