Bari – “Noi Comuni abbiamo siamo riusciti a non litigare”: il sindaco di Bari, Antonio Decaro, replica a distanza al governatore Michele Emiliano in fatto di autonomia differenziata e non nasconde i timori per l’eventuale passaggio di competenze. In piazza, sabato pomeriggio, il fronte del no.

