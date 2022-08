ORIA – Per cause tutte da accertare, ha perso il controllo della sua Mini Cooper che si è ribaltata. Sarebbe per fortuna senza gravi conseguenze il sinistro registrato intorno alle 19 sulla Strada Provinciale che collega Oria a Torre Santa Susanna. Sul posto, il 118 e i carabinieri. Soccorso l’uomo alla guida della Mini, ferito, sembrerebbe, in maniera lieve.

Si tratta dell’ennesimo sinistro registrato in queste ore sulle strade della provincia brindisina. Ieri sera, sulla provinciale Ostuni – Ceglie Messapica, un’Alfa Romeo Mito si era scontrata con una Fiat Croma. I conducenti erano stati trasportati in ospedale, al Perrino, in codice rosso.