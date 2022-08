CERIGNOLA – È diventato vitale il video di un poliziotto che redarguisce il figlio di un carabiniere durante un controllo.

L’accaduto riportato da “Infodifesa” si riferisce ad un episodio avvenuto durante un intervento di una pattuglia della Polizia di Stato in una zona della città dauna frequentata da ragazzi. Uno di questi, figlio di un carabiniere, avrebbe risposto all’agente, il quale avrebbe redarguito il giovane affermando “Ti devi vergognare, i figli dei ladri mi rispettano di più, non mi aspetto questa condotta dal figlio di chi indossa la divisa come me!”