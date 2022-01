MASSAFRA- È stato svegliato nel cuore della notte dall’odore di bruciato e ha chiamato i vigili del fuoco: un’auto è stata avvolta dalle fiamme a Massafra. È accaduto intorno alle 3.30 del 13 gennaio in via Crispiano quando una Bmw 320d di colore scuro in uso a un49enne già noto alle forze dell’ordine è andata a fuoco.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato un’attività d’indagine. Al vaglio degli investigatori le immagini del sistema di sorveglianza della zona. Solo una settimana fa, sempre a Massafra, due auto appartenenti a una coppia sono andate a fuoco in via Aurelio Saffi. In entrambe gli incendi i carabinieri non escludono il dolo.