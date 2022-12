Auto incendiate nel leccese, più vigilanza in aree colpite

Condividi su...

Nuovo incontro in Prefettura, a Lecce, dedicato ai numerosi veicoli incendiati negli ultimi tempi, volto a rafforzare le sinergie con le amministrazioni locali. Nel corso della riunione, cui hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia con il sindaco e il comandante della Polizia Locale di Casarano, è stata ulteriormente condivisa l’azione di una vigilanza più costante nelle aree maggiormente colpite, specie nelle fasce orarie di maggiore rischio. Massima collaborazione tra le forze in campo, inclusa la Polizia Locale, più ogni ulteriore iniziativa di rafforzamento della rete di videosorveglianza già esistente. “Resta comunque fondamentale, in un’ottica di sicurezza partecipata – dice il Prefetto Luca Rotondi -, la collaborazione dei cittadini anche in termini di segnalazioni che potrebbero confluire nelle attività investigative in corso”.