Audace Cerignola, ecco Nicola Strambelli: trattativa in dirittura d’arrivo

L’Audace Cerignola mette a segno un colpo importante. La società del presidente Danilo Quarto accelera per Nicola Strambelli, il calciatore in uscita dall’Arezzo tornerà in Puglia per vestire la maglia gialloblù.

L’accordo tra le parti è già stato trovato e si attende soltanto l’ufficialità da parte del Cerignola, che ha battuto la concorrenza delle altre squadre. Sul trequartista barese c’era anche l’interesse del Bitonto di Fabio Moscelli, che si era affievolito nelle ultime ore.

Strambelli va a rinforzare un reparto già forte, con i tifosi ofantini che sognano un tridente con Malcore e Loiodice da urlo. È previsto già oggi il primo allenamento con la maglia dell’Audace Cerignola.