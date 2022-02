Finale Coppa Dilettanti Puglia | Martina-Barletta 0-0

Termina a reti bianche il primo atto della finale di Coppa Dilettanti Puglia allo stadio ‘Tursi‘ tra il Martina e il Barletta: finisce senza gol e con uno 0-0 che rinvia tutto al ritorno tra quattordicenni giorni.. Con una cornice di pubblico da altra categoria, le due squadre preferiscono non farsi male

In cronaca. Farina sceglie la coppia pesante Morra-Pignataro, risponde Pizzulli con Delgado e Ancora a supporto di Gulic. Al 5′ c’è la prima occasione Barletta: Telera colpisce di testa ma la palla finisce alta. Proteste del Martina al minuto 12 per un dubbio tocco di braccio, Salomone lascia correre .La risposta dei padroni di casa è al 23′ con Delgado che, però, alza la mira non sfruttando un errore in disimpegno di Vicedomini.

Il primo tempo non regala particolari emozioni al ‘Tursi’, un po’ più vivace la ripresa con Morra che subito va vicinissimo al gol pescando soltanto l’esterno della rete dopo dieci secondi. Tre minuti più tardi Nannola non arriva su un pallone vagante, mentre al 6′ della ripresa Ancora chiama Tucci a un intervento difficile. Si rimane ancora sullo 0-0. Il Barletta al 56’ rimette il muso in avanti con Lavopa, che non sfrutta però dall’interno dell’area di rigore. Le ultime due occasioni sono di marca biancazzurra: Barrera di testa al 63’ su corner e il calcio di punizione di Ancora all’87’, palla che bacia la parte esterna del palo.

Finisce 0-0 al Tursi, tutto rinviato a giovedì 17 febbraio quando le due squadre si affronteranno per il ritorno.