Audace Cerignola e Malcore, il matrimonio continua

CERIGNOLA – Continuerà il matrimonio fra Giancarlo Malcore ed il Cerignola. L’attaccante, corteggiatissimo da squadre di Serie D e Serie C, ha scelto di sposare ancora una volta il progetto gialloblù, tornando fra i professionisti con il club ofantino proprio come aveva auspicato lui stesso all’inizio della passata stagione. Novità, invece, nella dirigenza: Gianni Francavilla è pronto ad approdare in terra ofantina. L’ex Foggia completerà l’organigramma dirigenziale del Cerignola. Primi rumors sul mercato in entrata: effettuato un primo sondaggio per Umberto Saracco, portiere 28enne in forza alla Fidelis Andria. Interessano alcuni elementi in uscita dall’Avellino: tra questi potrebbero esserci il centrocampista Mastalli e la punta centrale Plescia. Un altro capitolo importante riguarda i lavori allo stadio Monterisi, previsti per uniformare del tutto l’impianto ai regolamenti della Lega Pro: la sostituzione dei seggiolini in tribuna dovrebbe cominciare fra pochi giorni.