SAN CESAREO (Roma) – L’ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, tra i fondatori nel 2019 dei Gilet Arancioni e promotore del raduno no vax dei Castelli Romani, nella giornata di domenica ha avuto un litigio con alcuni poliziotti in un tratto di strada nel Comune di San Cesareo. L’episodio è stato filmato con lo smartphone per poi rimbalzare online e diventare virale. “Chiamo i Carabinieri e vi faccio arrestare”, minaccia Pappalardo, evidentemente infastidito dalla presenza dei poliziotti. Un momento non esattamente edificante. Il video è facilmente reperibile sulla piattaforma youtube.

Antonio Pappalardo è ex generale di Brigata dei Carabinieri. È stato Presidente del Cocer , il sindacato dell’Arma. Nel 2021 è stato sospeso del grado e del ruolo dal Ministero della Difesa.