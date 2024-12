Attentato Magdeburgo, massima allerta nei luoghi pubblici in Italia

Massima vigilanza per proteggere gli eventi di piazza: mercatini di Natale, processioni, cerimonie giubilari e concerti. È questa la direttiva impartita dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alle forze di polizia durante una riunione straordinaria al Viminale, convocata a seguito dell’attentato di Magdeburgo.

Le misure di sicurezza, secondo quanto raccomandato, dovranno essere adottate non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri, con particolare attenzione al rischio di emulazione o all’azione di “lupi solitari”, nonostante al momento non emergano minacce specifiche contro l’Italia.

Nel corso della riunione, sono stati analizzati gli sviluppi dell’attacco in Germania, ancora sotto indagine per stabilire se l’autore fosse collegato a reti organizzate o agisse da solo, eventualmente sotto l’effetto di sostanze. Sul territorio italiano, il focus rimane sull’intensificazione dei controlli in ambienti a rischio e sul monitoraggio di soggetti potenzialmente radicalizzabili.

L’obiettivo, come sottolineato dal ministro, è prevenire qualsiasi azione violenta, individuando e neutralizzando tempestivamente eventuali minacce. Dall’inizio dell’anno, sono già state disposte 82 espulsioni di soggetti ritenuti pericolosi.

