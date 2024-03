Atletica Conversano, weekend di risultati positivi

Una due giorni parecchio intensa ha caratterizzato il weekend dell’Atletica Conversano. Sabato mattina il centro di gravità giallonero si è concentrato su Conversano dove la società podistica conversanese ha collaborato con la “Parrocchia Sant’Andrea” per la realizzazione della Camminata di San Giuseppe, evento che, di fatto, ha inaugurato le celebrazioni in onore del padre putativo di Gesù. Domenica, invece, gli atleti conversanesi si sono divisi tra Putignano e Castel del Monte.

Nella Città del Carnevale Mario Daniele, Nicola Laricchiuta, Piera Traversa, Domenico Trovisi e Matteo Trovisi erano tra i circa 1500 iscritti che si sono presentati ai nastri di partenza della quarantatreesima edizione della Marcialonga di San Giuseppe corsa competitiva di 10 chilometri, valida come prima tappa del CorriPuglia 2024. Soddisfacenti le performances dei runners gialloneri con speciale menzione per Daniele, terzo nella categoria SM75, e Traversa, sesta nella categoria SF55.

Ottime anche le prestazioni di Rino Lorusso e Cosimo Sperti che, in quel di Castel del Monte, hanno partecipato alla settima edizione dell’evento “Sotto l’occhio di Federico”, gara inaugurale del circuito Puglia Trail 2024. Da segnalare in particolare il piazzamento di Sperti, giunto secondo nella categoria riservata agli SM75. In settimana, intanto, è stato ufficializzato il calendario completo del CorriPuglia 2024, calendario in cui spiccano le tappe nelle vicine località di Adelfia, Mola di Bari e Monopoli, e le trasferte maggiormente dispendiose, ma anche tanto suggestive, di Trani, Altamura, Ostuni e Taranto.

Rispetto al 2023, manca dunque la tappa di Conversano, ma i vertici dell’Atletica Conversano, grazie a un lavoro alacre e certosino, hanno rimediato ottenendo l’organizzazione della quinta tappa del trofeo Terra di Bari che si terrà il 23 giugno prossimo. Per il sodalizio presieduto da Mario Daniele si tratta sicuramente di un riconoscimento importante che conferma la continua ascesa di una società nata, va sottolineato, appena tre mesi fa.

