Assalto Nutriplant, Amendola: ‘Preoccupati per escalation criminalità’

“Siamo preoccupati da questa escalation di episodi criminali che stanno interessando nelle ultime settimane il vulture melfese”. Così il deputato Enzo Amendola (PD), a commento dell’assalto alla Nutriplant di Lavello da parte di 8 banditi con kalashnikov e passamontagna.

“Per questo presenterò una interrogazione parlamentare al Ministro Piantedosi per chiedere quali iniziative urgenti attiverà per rafforzare il presidio e il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Bisogna alzare il livello di attenzione. Mi auguro che il ministro valuti l’opportunità di partecipare a breve ad una riunione del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico che abbia per oggetto proprio l’incremento di episodi criminali. Nei prossimi giorni chiederò anche che se ne occupi la Commissione parlamentare antimafia”, conclude il deputato dem eletto in Basilicata.

