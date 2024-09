Assalto a portavalori e maxi-incidente a Barletta, SS16bis in tilt

BARLETTA – Giornata di paura e tragedie sfiorate nel tratto della strada statale 16bis nella zona nord della BAT. Lunedì mattina, poco dopo le 7, un assalto ad un portavalori è stato sventato da un servizio di vigilanza privata all’altezza dello svincolo per Margherita di Savoia verso San Ferdinando, in direzione Foggia. Un commando di uomini armati di kalashnikov ha assaltato un mezzo blindato scortato dai vigilanti, con i quali i malviventi hanno ingaggiato uno scontro a fuoco. Diversi colpi esplosi lungo l’arteria stradale, con la banda che si è data alla fuga senza portare a termine il colpo. Nessun ferito, eccezion fatta per una leggera contusione per una guardia giurata. Il successivo intervento del Comando Provinciale dei Carabinieri ha aperto rilievi e indagini del caso, con il traffico che si è interrotto in corrispondenza dell’episodio e le vetture deviate all’uscita Barletta Nord.

Proprio la variazione della viabilità sarebbe tra le possibili cause del maxi incidente occorso due ore più tardi: intorno alle 9:30, in corrispondenza dello svincolo per Barletta Ovest, otto mezzi sono rimasti coinvolti in un sinistro che ha causato quattro feriti, di cui uno in codice rosso e tre in codice giallo presso l’ospedale Dimiccoli. Nel tamponamento anche due mezzi pesanti. Decisivo, per i soccorsi ai passeggeri e ai conducenti, l’intervento del 118 con diverse ambulanze giunte da tutta la provincia. Sul posto anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, circolazione in tilt per tutto l’arco della mattinata.

