ASL Lecce: Notte della Taranta 2023. Report soccorsi e ringraziamenti.

Sono stati 91 i soccorsi effettuati dalla Postazione medica avanzata – gestita del Servizio di Emergenza Urgenza 118 di ASL Lecce, dalla Croce Rossa Italiana e dal Corpo Militare della CRI – e allestita nell’area del concertone della Notte della Taranta del 26 agosto a Melpignano.

Numeri in calo, rispetto a quelli dell’edizione dello scorso anno, soprattutto negli interventi per abuso di alcol e sostanze psicotrope: tra i 91 soccorsi prestati dal pomeriggio del sabato fino all’alba di domenica, 18 sono attribuibili a ebrezza alcoolica, 10 a traumi/ferite, 3 a disturbi gastroenterologici, 19 a disturbi cardiovascolari, 7 a disturbi respiratori, 20 a reazioni allergiche e 14 ad assunzioni di cannabinoidi. In un solo caso si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Impegnati 5 infermieri, 2 medici, compreso il Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza Dott. Maurizio Scardia, coadiuvato dal Dott. Nicola D’Angelo, un Oss e 3 autisti. Agli operatori, che hanno ricevuto la visita dell’Assessore alla Salute della Regione Puglia Rocco Palese, il ringraziamento del Direttore generale Stefano Rossi: “Ringrazio tutti gli operatori coinvolti, a vario titolo, nella riuscita dell’evento. Un evento di grande impatto anche in termini di organizzazione di assistenza sanitaria che, grazie all’esperienza, alla sinergia con le Forze dell’Ordine e con la Croce Rossa, intervenuta con il prezioso apporto del Corpo Militare CRI e con la Fondazione, riesce ogni anno a far fronte alle esigenze e alle necessità di un pubblico vasto ed eterogeneo, per contribuire così al successo dell’evento.

L’occasione è utile per rivolgere un grazie a tutti i nostri operatori che, nella Notte della Taranta, come in tutti gli altri eventi dell’estate salentina, hanno messo a disposizione competenze e dedizione per portare un pezzo di sanità pubblica in eventi ludici e culturali”.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp