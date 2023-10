ASL BT, ad Andria la dodicesima donazione di organi del 2023

ANDRIA – Ancora una preziosa donazione di organi nella BAT, avvenuta all’ospedale Lorenzo Bonomo di Andria. Un uomo di 45 anni ha donato il fegato e le cornee, attraverso il consenso delle sue quattro sorelle e di suo padre. Un atto d’amore che permetterà di rendere migliore la vita di altri pazienti, in un 2023 che continua a testimoniare il lavoro di sensibilizzazione su un tema sanitario di grande importanza.

Si tratta infatti della dodicesima donazione dell’anno solare ancora in corso. Nelle sale operatorie del Bonomo, dirette dal dottor Nicola Di Venosa, sono intervenuti i clinici del Policlinico di Bari che hanno prelevato il fegato, mentre le cornee sono state prelevate dagli oculisti di Andria e inviate alla Banca degli Occhi di Mestre.

Grande soddisfazione tra il personale medico del nosocomio federiciano e della ASL BAT. Nei giorni scorsi, erano state inoltre autorizzate altre due donazioni: pur non essendo state effettuate per le condizioni non adeguate, i vertici sanitari della sesta provincia pugliese hanno apprezzato e ringraziato coloro che hanno autorizzato l’espianto. Oltre alla dodicesima donazione di organi nel 2023, sono state finora registrate 158 donazioni di cornee nel solo anno solare in corso. Dati che continuano a migliorare grazie al lavoro degli ospedali e degli hospice di Minervino e Bisceglie.

