Arriva a Taranto il Due Mari WineFest

Tre serate estive, degustazioni, tre masterclass di cui una con yoga e tanta buona musica dal vivo. Si prepara così la nona edizione di Due Mari WineFest, l’evento enogastronomico di Taranto, il 28, il 29 e il 30 luglio al Mon Reve Resort.

Suggestioni: il vino tra arte, musica e cultura è il tema di questa nona edizione per offrire ai partecipanti l’opportunità di degustare una vasta selezione di vini provenienti da rinomate cantine locali e regionali. Dai bianchi freschi ai rossi corposi, passando per i rosati delicati, c’è un vino per soddisfare ogni palato.

I visitatori avranno anche l’opportunità di esplorare una varietà di prelibatezze gastronomiche grazie alle postazioni legate al food.

Oltre alla degustazione e al cibo delizioso, l’evento offrirà anche una serie di attività e intrattenimento per arricchire l’esperienza dei visitatori. Saranno organizzate sessioni di degustazione guidata, seminari condotti da esperti del settore e workshop sull’abbinamento cibo-vino. Gli appassionati potranno approfondire le loro conoscenze sul mondo del vino e imparare segreti e tecniche direttamente dai produttori e dagli esperti del settore.

Tre le originali masterclass (una per ciascuna serata): Yoga e Vino, Musica e Vino e Bollicine e gelato con un’azienda dell’Alsazia.

Inoltre, l’evento presenterà un programma musicale coinvolgente con esibizioni dal vivo di artisti locali. La musica creerà un’atmosfera vivace e festosa, rendendo l’esperienza di Due Mari WineFest ancora più coinvolgente e indimenticabile.

Per ulteriori informazioni sul programma completo, gli orari e l’acquisto dei biglietti, è possibile visionare il sito www.duemariwinefest.com, mandare una email a duemariwinefest@gmail.com o telefonare al numero 349 8784615.

Due Mari WineFest è orami diventato uno dei festival vinicoli più importanti della regione ed è organizzato da Stefania Ressa, Andrea e Fabio Romandini. L’evento gode del patrocinio del Comune di Taranto.

