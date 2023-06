Mercoledì 21 giugno alle 18:00 l’Associazione Vulcanica apre i giardini di Palazzo Fortunato a Rionero per l’evento gratuito Giardini di Bellezza, una serata inserita nel cartellone nazionale dedicato alla Festa Europea della Musica. In occasione di questa ricorrenza, che dal 1982 viene festeggiata proprio il giorno del solstizio d’estate, l’Associazione dà appuntamento al pubblico per una serata dedicata alla musica, all’incanto, alla natura e alla poesia che arricchisce la proposta culturale di Vulcanica e dà il via a una serie di produzioni artistiche che copriranno tutto il periodo estivo.

Saranno due le formazioni che si esibiranno nei giardini di Palazzo Fortunato: Wood Quartet con i clarinettisti Giovanni Catena, Michele Zaccagnino, Arianna Pia Toce e Massimiliano di Lucchio al clarinetto basso seguiti da Violet Clouds&Flowers Quartet con Vincenzo Paolino al pianoforte, Pierangelo Lapadula ai sintetizzatori, Tiziano Gioiosa e Marco Salvato ai violini, Giulia Rubino alla viola, il violoncellista Libero Jin De Bellis, Raffaele Irenze e Nicola De Lillo ai “paesaggi letterari”. Entrambe le formazioni musicali hanno scelto di esibirsi in occasione di questa festa, che quest’anno conta più di 800 eventi in tutta Italia, per onorare la musica come linguaggio universale.

La Festa Europea della Musica è la celebrazione della musica dal vivo destinata a valorizzare la molteplicità e la diversità delle pratiche musicali, per tutti i generi di musica, è un appello alla partecipazione spontanea e all’espressione gratuita di tutti i musicisti, professionisti e amatori, solisti e di gruppo e di tutte le istituzioni musicali. In tutta Europa il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, la musica si diffonde su strade, piazze, cortili, chiostri e anche luoghi solitamente non adibiti allo spettacolo, in ospedali e carceri e nei luoghi del disagio sociale dove la musica compie pienamente la sua funzione di integrazione e coesione sociale per la celebrazione di ogni genere musicale, moderno o classico, che mobilita scuole di musica, conservatori, associazioni, orchestre, corali, bande, …

“Giardini di Bellezza nasce per celebrare l’arte e la bellezza del sole che sembra non tramontare mai nel giorno più lungo dell’anno in un’atmosfera suggestiva in cui gli spazi verdi e gli spazi fioriti forniti dal vivaio Nigro decorano il giardino dello storico palazzo nel cuore di Rionero” spiega Vincenzo Paolino, musicista e direttore artistico “Sarà una serata dedicata alla poesia, alla natura ma soprattutto alla gioia di condividere un luogo caro ai cittadini di Rionero accompagnati dalle emozioni universali ed ancestrali che la musica riesce a raccontare arrivando al cuore di qualunque essere, umano…e non”.

La Festa della musica rappresenta un momento di forte aggregazione nel tessuto sociale italiano che rafforza i valori di cittadinanza a livello locale , migliorando e favorendo un rapporto positivo fra cittadini enti e amministrazioni, soprattutto è stata osservata una forte adesione in Italia dei centri più piccoli, rivelando l’importanza per i Comuni di creare momenti di coesione e legame sociale.

