Musica: Diodato, nuovo tour parte da Medimex di Taranto

Dopo il tour nei principali club in Italia e in Europa, Diodato torna live domani, venerdì 16 giugno, da Taranto in occasione del Medimex con “Così speciale Summer Tour”, 13 imperdibili live nell’estate 2023, prodotti da OTR LIVE, che vedranno il cantautore ospite dei più prestigiosi festival d’Italia.

È uscito “Così speciale” (Carosello Records), il quarto album di inediti Diodato, che sancisce il ritorno di uno degli artisti più amati degli ultimi anni e tra i più premiati della storia della musica italiana.

Tra i cantautori più raffinati e apprezzati del nuovo panorama musicale italiano, Diodato prosegue nei festival il suo viaggio musicale iniziato in primavera con dieci date, prodotte da OTR LIVE, nei principali club italiani ed europei.

Diodato è pronto a incontrare il suo pubblico per donarsi e lasciarsi andare, canzone dopo canzone, alle emozioni più profonde, oltre ogni barriera. Questi speciali concerti saranno l’occasione per far vibrare la sua musica ancora una volta insieme al pubblico, rafforzando quel legame intenso e diretto in un’atmosfera intima. Nella scaletta non mancheranno i più grandi successi del cantautore, brani di repertorio e le nuove canzoni estratte dal suo quarto album di inediti “Così speciale” (Carosello Records).

Queste le date che vedranno il cantautore esibirsi in iconiche venue durante l’estate 2023 con“Così speciale Summer Tour”: il 16 giugno a Taranto in occasione del Medimex, il 18 giugno a Perugia al festival Moon in June, il 27 giugno a Mestre (VE) al Parco della Bissuola, il 3 luglio a Carpi (MO) in Piazza Martiri, il 7 luglio a Rende (CS) presso l’Anfiteatro Unical, il 22 luglio a Bard (AO) ad Aosta Classica presso il Forte di Bard, il 26 luglio a Napoli all’Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest, il 27 luglio a Roma alla Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 28 luglio a Lucca prima della performance di Robbie Williams in occasione del Lucca Summer Festival, il 30 luglio ad Alba (CN) presso il Parco Tanaro per Collisioni Festival, il 6 agosto a Udine al Castello, il 26 agosto a Catania presso Villa Bellini al Sotto il Vulcano Fest e infine il 27 agosto a Palermo al Green Pop Palermo Fest che si terrà ai Cantieri Culturali alla Zisa.

I biglietti sono in vendita su Ticketone, i circuiti abituali di prevendita e al seguente link https://bit.ly/3GYTLYO.

