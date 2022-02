MASSAFRA- Ha nascosto cocaina e hascisc in un borsello trovato sul balcone della propria abitazione e in una perquisizione più approfondita è stato trovato un bilancino di precisione, altra droga e mille euro: un 30enne di Massafra è stato arrestato per presumibile reato di detenzione di sostanza stupefacente.

È accaduto nella giornata di ieri, 9 febbraio, quando i carabinieri del comando stazione di Massafra, nel corso di specifici servizi finalizzati al contrasto dello spaccio locale e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del giovane. Nei pressi del balcone hanno trovato un borsello contenente diversi dosi di stupefacente. I militari, tuttavia, nell’approfondire la perquisizione, hanno trovato ulteriore droga, oltre a un bilancino, materiale per il confezionamento e la somma di 1000 euro che è stata sequestrata in quanto ritenuta il provento dell’attività di spaccio.

Anche la droga, consistente in 80 grammi di cocaina e 100 grammi di hascisc, è stata sequestrata per le successive analisi. Per queste ragioni, il giovane massafrese è stato tratto in arresto per il presumibile reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio e su disposizione del pm di turno, è stato associato presso la casa circondariale di Lecce.