Arrestato spacciatore nel centro di Copertino

Nel corso di una serie di operazioni mirate contro il traffico di droga, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce, con il supporto delle unità cinofile dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Brindisi, hanno arrestato un 49enne sorpreso in flagranza di reato.

L’uomo, già noto alle autorità e soggetto alla detenzione domiciliare, è stato fermato mentre tentava di distribuire sostanze stupefacenti. Grazie a un’attenta osservazione e controllo, la Polizia ha rinvenuto nella sua abitazione diversi oggetti apparentemente comuni, ma opportunamente modificati per nascondere droga e strumenti per il confezionamento. L’uomo è stato condotto in carcere in attesa del processo.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author