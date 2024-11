Arrestato a Ventimiglia omicida evaso da rems di Bari

Un sudanese di 34 anni, ricercato a livello internazionale per omicidio, è stato arrestato dagli agenti della polizia di frontiera di Ventimiglia. L’uomo, evaso lo scorso 19 ottobre dalla Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) di Bari, è stato fermato durante normali controlli alla stazione ferroviaria.

Privo di documenti, è stato portato in caserma in piazza della Libertà, dove, grazie a verifiche tramite impronte digitali e banche dati, è emerso che era coinvolto in diversi reati, tra cui l’omicidio di un uomo sardo a Cagliari nel 2017. Giudicato incapace di intendere e di volere, era stato sottoposto a una misura di sicurezza presso la Rems di Bari, dalla quale era riuscito a fuggire.

Il suo arresto è stato reso possibile nell’ambito di controlli intensificati al confine, stabiliti dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo. Ora l’uomo è stato ricondotto alla struttura da cui era evaso.

