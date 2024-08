Armi e droga in casa: arrestato pluripregiudicato

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un pregiudicato 35enne di Copertino, trovato in possesso di una pistola con relativo munizionamento oltre che di stupefacenti di varia tipologia.

Nell’occasione, il personale in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Lecce ha eseguito a Copertino un’attività finalizzata al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti. Gli agenti della Sezione Antidroga hanno così deciso di eseguire approfondimenti su di un pregiudicato locale.

Nelle prime ore della giornata di giovedì, quindi, è scattata una perquisizione nell’abitazione dell’interessato.

Gli agenti hanno pertanto scandagliato la residenza rinvenendo diverse tipologie di stupefacenti, parte dei quali già suddivisi in dosi: 78 grammi di cocaina, 71 grammi di marijuana e 100 grammi di hashish, oltre a bilancini e materiale vario; non è sfuggita inoltre la presenza della somma di circa €26.000 in contanti ed in banconote di vario taglio.

Nel corso delle operazioni, occultata nella cucina è stata rinvenuta anche una pistola pronta all’uso, corredata di caricatore e relativo munizionamento.

Su tali basi il giovane fermato, condotto presso la Questura di Lecce per gli accertamenti di rito, veniva arrestato e su disposizioni del P.M., ristretto presso la Casa circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author