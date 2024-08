Bari cerca di sbloccare Partipilo. Biraschi a Frosinone, Zuccon alla Juve Stabia

Niente Biraschi e nemmeno Zuccon. Il difensore e il centrocampista non saranno giocatori del Bari nella prossima stagione. Il primo andrà a rinforzare il Frosinone di mister Vincenzo Vivarini, il secondo, invece, giocherà con la Juve Stabia, che proprio a Bari ha portato a casa i suoi primi tre punti del campionato. Il mercato biancorosso, quindi, non continuerà con l’ex Genoa e con il centrocampista di proprietà dell’Atalanta e a due giorni dalla sfida contro il Modena di campionato, molto probabilmente, non porterà novità di formazione nell’undici titolare, in cui potrebbe rientrare il solo Mantovani.

L’obiettivo numero uno, al momento, è Anthony Partipilo, per il quale si tratta con il Parma. Da definire costo del prestito e ingaggio del calciatore ma c’è un moderato ottimismo per la conclusione della trattativa. L’alternativa sarebbe Cesar Falletti, 32 anni, uruguaiano, in uscita dalla Cremonese insieme a Buonaiuto. Il Bari, salvo uscite, ha tre posti over liberi in lista, con le situazioni Maita e Matino da valutare. I due, al momento, non hanno richieste e dovrebbero restare alla corte di Longo. Fa discutere, nel frattempo, l’aumento dei prezzi per la gara contro il Sassuolo, in cui le curve costeranno 19 euro a fronte dei 16 della gara d’esordio. Non il miglior modo per incentivare una presenza massiccia dopo il deludente esordio interno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author