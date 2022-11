Condividi su...

Si chiama come il nonno paterno ed è venuto alla luce, dopo un travaglio piuttosto lungo, alle 23.21 in punto. Armando Franza è un bimbo che, al momento, ama dormire beato, a differenza del padre che non sta fermo un momento, eppure, da Paolo, sembra aver preso la stazza. Il Baby Franza, per ora in forza al nido dell’ospedale di Tricase, pesa 3,6 chilogrammi ed è alto 50 centimetri. Fino ad ora, la sua sorellina Benedetta non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma chi la conosce giura che, pure lei è felicissima. Armando, al momento, ancora non parla. Eppure, se buon sangue – paterno – non mente, dopo aver mollato il ciuccio diventerà un gran chiacchierone. Insomma, mamma Elisabetta avrà il suo bel da fare. Tanti auguri alla famiglia Franza!