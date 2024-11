Aree per rinnovabili Puglia, il gong sui contributi alla legge

Bari – Scade domani il termine per presentare i propri contributi per migliorare il disegno di legge della Regione Puglia che individua le aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Intanto, prosegue anche la fase di ascolto nelle commissioni IV e V congiunte del Consiglio regionale: oggi la riunione congiunta, presieduta da Michele Mazzarano, ha preso atto dei contributi e delle osservazioni del partenariato istituzionale ed economico-sociale, dei distretti produttivi, dei soggetti portatori di interessi, degli ordini professionali e delle organizzazioni sindacali alla presenza dei dirigenti del Dipartimento competente e dell’assessore Alessandro Delli Noci. Con questo disegno di legge la Regione intende provvedere all’individuazione delle superfici e delle aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. (Ansa)

