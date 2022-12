Apricena: Via intitolata a Giovanna Frino, uccisa dal marito

Condividi su...

Antonio Potenza, sindaco di Apricena (Foggia), ha annunciato che nel giorno dei funerali di Giovanna Frino, la 44enne uccisa dal marito venerdì scorso con tre colpi di pistola, verrà proclamato il lutto cittadino e saranno chiuse le attività non essenziali. Inoltre, alla vittima sarà intitolata una strada.

“Come amministrazione – afferma – abbiamo deliberato un capitolo di spesa, in bilancio, da dedicare alle famiglie vittime di femminicidio: sarà attivato un conto corrente dedicato, da destinare a queste attività dove sarà anche possibile, per chi vorrà, fare delle donazioni spontanee”. Il primo cittadino annuncia anche la volontà di intitolare “la via dove Giovanna viveva alla sua memoria e a tutte le vittime innocenti di femminicidio”. L’amministrazione continuerà “nel corso 2023 con iniziative sociali per parlare di questa emergenza e sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi”.