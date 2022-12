Ricettano wc chimici rubati su A14, 2 arresti nel foggiano

Condividi su...

Sono accusati della ricettazione di alcuni wc chimici rubati nei cantieri autostradali lungo il tratto dell’A14. Per questo, un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari, un altro sottoposto all’obbligo di firma. I furti di bagni chimici hanno determinato la continua sospensione dei cantieri e, di conseguenza, un progressivo rallentamento dei lavori in corso, con ripercussioni anche per la sicurezza del tratto di autostrada in manutenzione. Successivamente, presso un autoparco nel foggiano è stata trovata merce ritenuta provento di furto, tra cui un’autovettura.