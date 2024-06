Antenna Sud celebra in diretta la festa dei Carabinieri

Questa sera, mercoledì 5 giugno, Antenna Sud offrirà una copertura esclusiva delle celebrazioni della festa dei Carabinieri con due trasmissioni in diretta. L’emittente locale, sempre attenta agli eventi di rilevanza territoriale, dedicherà ampio spazio alle cerimonie che si terranno a Bari e Brindisi, permettendo ai cittadini di seguire da casa questi momenti.

Diretta da Bari su Antenna Sud alle 18:45

A partire dalle 18:45, Antenna Sud trasmetterà la festa dei Carabinieri di Bari. La cerimonia, che si preannuncia ricca di momenti solenni e significativi, vedrà la partecipazione di numerose autorità locali e rappresentanti dell’Arma. Gli spettatori potranno assistere alla sfilata dei reparti, alle premiazioni e ai discorsi ufficiali, che sottolineeranno il ruolo fondamentale dei Carabinieri nella tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Diretta da Brindisi su Antenna Sud Extra alle 18:15

Per coloro che vogliono seguire le celebrazioni da Brindisi, l’appuntamento è su Antenna Sud Extra alle 18:15. Anche in questa occasione, la trasmissione offrirà una panoramica completa degli eventi in programma, con collegamenti in diretta dalla piazza principale della città. Le celebrazioni includeranno esibizioni, interventi delle autorità locali e momenti di ricordo e omaggio ai Carabinieri caduti in servizio.

Un impegno costante per l’informazione locale

Antenna Sud conferma il suo impegno a supportare e valorizzare le tradizioni e gli eventi locali, offrendo ai propri telespettatori una copertura puntuale e dettagliata delle manifestazioni più importanti del territorio. La scelta di trasmettere in diretta le celebrazioni della festa dei Carabinieri rappresenta un’ulteriore testimonianza della volontà dell’emittente di mantenere un legame stretto con la comunità pugliese.

Non perdete l’appuntamento con la festa dei Carabinieri su Antenna Sud e Antenna Sud Extra, per condividere un momento di orgoglio e riconoscenza verso chi, ogni giorno, lavora per garantire la nostra sicurezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author