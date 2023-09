ANFI, gemellaggio Ostuni- Maddaloni

Un gemellaggio tutt’altro che formale, quello fra le sezioni dell’ANFI, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, di Ostuni e Maddaloni. Il documento sottoscritto questa mattina nella Sala dei Sindaci del comune della Città Bianca, in occasione della cerimonia “di ritorno” che segue quella di “andata” che si è tenuta in Campania nei mesi scorsi, rappresenta un modo per inziare a pianificare insieme una serie di attività in settori diversi come il turismo, l’ambiente e la solidarietà. Tra queste una manifestazione sportiva, che si pone obiettivi solidali, in programma in Campania il 5 novembre prossimo. La cerimonia è stata molto partecipata e si è conclusa con la deposizione di una corona di alloro ai piedi del monumento ai caduti e con il proposito di lavorare insieme per i rispettivi territori che, da oggi, saranno sempre più vicini.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp