Anche Taranto alla Settimana europea dello sport

Taranto – Partirà domani lunedì 25 settembre il calendario tarantino di eventi per la “Settimana europea dello sport” 2023. Fino al prossimo 29 settembre, la città sarà al centro di una serie di iniziative mirate alla promozione dell’attività sportiva e degli stili di vita sani e attivi, al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. Nata nel 2015, la “Settimana europea dello sport” si tiene ogni anno dal 23 al 30 settembre e coinvolge direttamente i comuni che, all’interno di questo arco temporale, possono organizzarsi liberamente.

Nel caso di Taranto, la candidatura a “Città europea dello sport” per il 2025 ha qualificato ulteriormente il palinsesto della manifestazione grazie alla collaborazione con i club sportivi e le associazioni aderenti, con Decathlon e con Aces Europe. Così tanto che, proprio su spinta di quest’ultima associazione, l’evento inaugurale avrà valenza nazionale. L’appuntamento è per domani alle 11:30 nell’istituto comprensivo “Volta”, alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci, dell’assessore allo Sport Gianni Azzaro, dell’assessore a Servizi Educativi, Politiche Giovanili e Spettacolo Fabiano Marti e delle istituzioni civili e sportive tarantine. In ognuna delle giornate comprese tra 25 e 28 settembre, inoltre, club e associazioni aderenti saranno nelle scuole partner della manifestazione: oltre il già citato “Volta”, che parteciperà anche con il plesso “Tempesta”, è stato coinvolto anche l’istituto superiore “Archimede”.

L’evento finale della “Settimana europea dello sport” 2023 si terrà il 29 settembre nel parcheggio sopraelevato del centro commerciale “Porte dello Jonio”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp